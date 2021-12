Milan, stasera 200^ presenza in rossonero di Kessie ma il suo futuro resta incerto

Stasera contro il Genoa, Franck Kessie tornerà nell'undici titolare rossonero dopo l'iniziale panchina contro il Sassuolo e raggiungerà il traguardo della 200^ presenza in rossonero in tutte le competizioni. Il suo futuro al Milan però resta incerto, visto che non ci sono passi avanti sul rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.