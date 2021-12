Milan, stasera sfida al Genoa di Shevckenko: info e dettagli

È già il momento di tornare in campo in campionato per il Milan. Stasera, infatti, i rossoneri saranno ospiti della leggenda milanista Shevchenko e del suo Genoa: fischio d'inizio in quel di Marassi alle 20:45. La garà, trasmessa in TV sia da DAZN che da Sky, sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi; sarà possibile seguirla anche minuto per minuto con il live testuale di MilanNews.it.

La nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà nell'avvicinamento al match con il consueto live pre partita a partire dalle ore 13 con tutte le notizie più e interessanti e gli aggiornamenti dai nostri inviati a Genova.