Milan su Ricci, Rincon sicuro: "Giocatore in costante crescita, è un gioiello prezioso"

Doppio ex di Torino e Juventus, il centrocampista Tomas Rincon ha parlato in vista del derby della Mole a La Gazzetta dello Sport. Ciò che interessa ai tifosi milanisti è la situazione di Samuele Ricci, centrocampista granata che piace tanto ai rossoneri. Arriva così il parere di Rincon:

"Ricci? Lo seguivo già quando stava a Empoli. Il Toro ha fatto un affare a prenderlo. È un giocatore in costante crescita, ha personalità, sa leggere il gioco. Secondo me è il gioiello più prezioso che ha il Torino ora in rosa".

Il Milan su Ricci

In via Aldo Rossi la società rossonera sarebbe alla ricerca anche di giocatori italiani per le liste, visto che a fine stagione saluteranno sia Davide Calabria che Alessando Florenzi (andranno entrambi a scadenza di contratto). Tra gli obiettivi azzurri del Diavolo, il grande sogno in mezzo al campo è appunto Samuele Ricci del Torino che viene valutato almeno 40 milioni di euro dai granata.