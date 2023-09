Milan, subito al lavoro verso la Lazio. E riecco Maignan!

Archiviata la pratica Cagliari, 3-1 convincente all'Unipol Domus, il Milan è subito tornato al lavoro per preparare la sfida di San Siro di questo sabato alle 18:00 contro la Lazio di Maurizio Sarri.

A Milanello i giocatori si sono allenati per la gara di campionato ed in gruppo c'è anche Mike Maignan: il portiere tornerà a disposizione già da sabato.

Back to the grind! #MilanLazio awaits #SempreMilan



Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/yAtRycRniv