Milan, tempo di uscite prima dell'assalto a Correa

Nessun trasferimento per Andrea Conti. Nonostante le tante voci di mercato che hanno visto protagonista il terzino dei rossoneri, la decisione unanime di club e giocatore è stata quella di proseguire insieme per un campionato che nelle speranze dei diretti interessati dovrà consentire alle parti in causa di passare all’incasso dopo le due prime travagliate stagioni vissute dall’ex atalantino in rossonero. Per le uscite occorrerà dunque concentrarsi su profili differenti, come per esempio quello di Castillejo, che piace in Spagna e potrebbe fare ritorno nella Liga, magari facilitando quell’investimento che in via Aldo Rossi è stato programmato per Correa ma non ha ancora avuto modo di verificarsi. In attesa delle uscite, dunque, in casa Milan si pianificano anche i colpi in entrata…