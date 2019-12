Milan, Theo Hernandez è il vero colpo di mercato

Il Milan fa molta fatica a segnare con gli attaccanti e il contributo di Theo Hernandez è stato fondamentale. Infatti, nessun giocatore rossonero ha segnato più gol di Theo Hernández in questa Serie A (3 al pari di Piatek). Tra l'altro Theo è il giocatore del Milan che ha preso parte attiva a più reti in questo campionato: 4 (tre gol e un assist).

Per lui c'è anche una piccola soddisfazione a livello personale, siccome ha realizzato tre gol nelle otto partite più recenti in Serie A. Nelle precedenti 72 nei top-5 campionati europei aveva segnato soltanto due reti.