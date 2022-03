MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, Theo Hernandez non ci sarà per la gara casalinga del Milan contro l'Empoli. Il terzio francese è stato ammonito nell'ultima partita contro l'Empoli e salterà il match contro la squadra toscana per squalifica.