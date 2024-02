Milan, Thiaw torna in gruppo dopo l'infortunio: obiettivo Rennes

L'assenza di Malick Thiaw nel corso di questi mesi si è fatta e non poco sentire, ma oramai il peggio sembrerebbe essere alle spalle. Dopo la vittoria di ieri sera contro il Napoli, Stefano Pioli può infatti esultare doppiamente visto che nella mattinata di oggi il difensore tedesco è tornato a svolgere nsieme al gruppo squadra l'intera sessione di allenamento dando seguito agli ottimi segnali dati già a fine settimana scorsa.

A fronte di questo, dunuqe, possiamo dire che Malick Thiaw è completamente recuperato e che il centrale classe 2001 potrebbe rientrare fra i convocati del Milan già per la sfida di giovedì sera contro il Rennes a quasi tre mesi dalla sua ultima apparizione in maglia rossonera (28 novembre scorso in Champions League contro il Borussia Dortmund).