Milan, Tomori esulta sui social: "Bravi ragazzi, avanti insieme"
Oggi alle 12:21News
di Federico Calabrese

Il Milan vince e convince, Napoli battuto 2-1 con i rossoneri che sono saliti al primo posto in classifica. Grande soddisfazione e gioia per Fikayo Tomori, che sui suoi canali social ha commentato così al termine della sfida: "Bravi ragazzi, avanti insieme".