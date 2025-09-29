Milan, Tomori esulta sui social: "Bravi ragazzi, avanti insieme"
Il Milan vince e convince, Napoli battuto 2-1 con i rossoneri che sono saliti al primo posto in classifica. Grande soddisfazione e gioia per Fikayo Tomori, che sui suoi canali social ha commentato così al termine della sfida: "Bravi ragazzi, avanti insieme".
Il commento del club a Milan-Napoli: "La squadra, spinta dal pubblico, ha mostrato un gioco divertente e verticale, poi grande determinazione e solidità"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
