In avvicinamento alla partita tra Milan e Torino in programma tra pochi minuti si può guardare anche ai precedenti dei rossoneri e dei granata con l'arbitro designato: Fabio Maresca. Per i rossoneri vi è un bilancio di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte con il fischietto di Napoli mentre per il Torino 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.