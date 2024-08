Milan-Torino, il tecnico granata Vanoli: "Sorpreso dall'esclusione di Theo"

vedi letture

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha rilasciato un'intervista a DAZN poco prima della sfida prevista a San Siro contro il Milan:

Sull'esordio in Serie A come allenatore

"Si tratta di un esordio speciale, in uno stadio speciale ed è una bella emozione".

Sulla panchina di Theo Hernandez

"Mi ha sorpreso però Saelemaekers ha già ricoperto ruolo contro il Barcellona e vorrà dimostrare il suo calcio. Siamo preparati".

Sulla fascia di capitano a Zapata

"Duvan ha dimostrato di essere un leader, è un giocatore caratteriale e rappresenta la squadra. Questa per me è una cosa importante. In ogni squadra però ci sono diversi altri leader. La fascia è una cosa importante, soprattutto per questo club".

Sui rinforzi in attacco

"Siamo andati a fare un parco attaccanti completo con Adams anche se la squadra deve avere di più dai quinti e dalle mezzali con gli inserimenti. I gol non possono venire solo dagli attaccanti ma si tratta di un processo da affrontare"