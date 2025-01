Milan, tra poco Leao si allenerà per capire come va il flessore: al massimo può recuperare per la panchina

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, alle 12 italiane, Rafael Leao si allenerà da solo sul campo per capire come va il flessore e quante chance ci sono di essere in campo lunedì nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Quasi impossibile che possa essere titolare, tra oggi e domani si capirà se potrà recuperare almeno per la panchina, ma l'ottimismo non abbonda in casa rossonera.

Il Milan, dopo la vittoria di ieri in semifinale contro la Juventus, si allenerà invece più tardi con il morale senza dubbio alto per la finale conquistata. Nei giorni scorsi un virus ha dato fastidio alla squadra: Conceiçao il più colpito (39 di febbre), anche Jimenez ha giocato in condizioni non ottimali.