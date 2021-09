Milan, tra turnover e infortuni. Risposta forte di Miagnan al razzismo

Il Milan stasera sarà impegnato a San Siro contro il Venezia e per l’occasione il tecnico Stefano Pioli ha pensato a qualche cambio. La squadra non sarà troppo diversa da quella che ha pareggiato con la Juve, a causa delle assenze. Saranno 8 i giocatori fuori per problemi fisici, a partire da Ibra e Giroud, passando per Kjaer, Calabria, Bakayoko, Krunic, Messias e Plizzari, ma verranno effettuate comunque delle rotazioni.

In difesa potrebbe giocare Gabbia al posto di Tomori, poiché l’inglese dovrebbe osservare un turno di riposo. Mentre come terzino destro ci sarà Kalulu, Florenzi andrà ad occupare la casella di esterno alto al posto di Saelemaekers. Rebic punta, con Pellegri che vorrebbe giocare finalmente qualche minuto. A centrocampo Tonali con Bennacer, invece Kessie va in panchina.

Ieri c’è stata anche la dura risposta di Mike Maignan agli insulti razzisti ricevuti all’Allianz Stadium. Il portiere francese ha scritto una lunga lettera indirizzata al mondo del calcio e alle istituzioni: Non sono né il primo né l'ultimo giocatore a cui questo succederà. Finché questi eventi vengono trattati come "incidenti isolati" e non viene intrapresa alcuna azione globale, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora e ancora. Cosa facciamo per combattere il razzismo negli stadi? Crediamo veramente che ciò che facciamo sia efficace? Faccio parte di un Club impegnato come leader nella lotta contro ogni discriminazione. Ma bisogna essere di più e uniti in questa battaglia contro un problema sociale che è più grande del calcio stesso”.