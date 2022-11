Milan, tre gare per chiudere alla grande il 2022. Si inizia con lo Spezia: rivincita e occasione

MilanNews.it

Dopo la sconfitta contro il Torino in campionato e la bella vittoria, con conseguente qualificazione agli ottavi di Champions League, contro il Salisburgo, il Milan ha tanta voglia di chiudere per bene questa prima parte di stagione, soddisfacendo i primi due obiettivi stagionali: il già centrato superamento del girone e la migliore posizione possibile in campionato.



Rivincita e occasione

Per farlo, la squadra di Stefano Pioli dovrà oggi vedersela contro lo Spezia, nella rivincita di quella che, lo scorso gennaio, fu una delle partite più clamorose della storia del calcio italiano a causa dell'arbitraggio di Serra e del gol nel finale di Gyasi che regalò i tre punti ai liguri; questa volta, il Milan ha assoluto bisogno dei tre punti sia per riprendere il cammino dopo lo stop di Torino che, soprattutto, per approfittare delle rivali che si scontreranno fra di loro: alle 18:00 ci sarà Atalanta-Napoli, domani Roma-Lazio e Juventus-Inter. Se il Milan dovesse fare il suo contro la squadra di Gotti, è certo che i rossoneri guadagneranno punti su almeno tre delle citate avversarie.



La probabile formazione

Per riuscire nell'intento, ci sarà ancora una volta un San Siro quasi sold-out e una formazione che, al netto dei noti infortuni, si avvicina molto a quella titolare con qualche doverosa rotazione. In porta Tatarusanu. In difesa Kalulu a destra, Theo Hernandez a sinistra con Gabbia che affiancherà Tomori al centro; riposa Kjaer, mentre a Dest sarà dato più tempo per recuperare dall'acciacco subito pre-Salisburgo. A centrocampo rifiata Tonali, con Bennacer imprescindibile affiancato da Krunic. Davanti tocca ad Origi, supportato a sinistra da Leao, a destra da Messias (in ballottaggio con Vranckx) e al centro da Brahim Diaz; nel caso in cui la spuntasse il 2022 belga, Diaz si sposterebbe a destra con Vranckx al centro della trequarti. Panchina per De Ketelaere assieme a Rebic e Giroud.