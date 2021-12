Milan, Tuttosport: "Il Diavolo è già caldo per i Reds"

"Il Diavolo è già caldo per i Reds". L’edizione odierna di Tuttosport celebra il Milan, di nuovo in testa alla classifica dopo la vittoria di ieri, e si proietta verso la prossima e decisiva sfida di Champions. "I rossoneri - scrive il quotidiano torinese - passano in vetta e sbrigano la pratica Salernitana nel primo tempo (Kessie e Saelemaekers) risparmiando anche Ibra per martedì nella sfida contro il Liverpool".