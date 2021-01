L’edizione odierna di Tuttosport pone l’accento su Rafael Leao, che domani, contro la Juventus, guiderà l’attacco del Milan in assenza di Ibrahimovic. "Leao studia da CR7", titola il noto quotidiano torinese, che poi aggiunge: "Come il suo idolo, è cresciuto nelle giovanili dello Sporting. E ora vuole giocare con lui in Nazionale".