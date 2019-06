Milan-Uefa, attese per domani le comunicazioni sulla vicenda

Sono attese per la giornata di domani, da parte dell'Uefa, delle comunicazioni ufficiali in merito al caso Milan. Nelle ultime ore, come vi abbiamo riportato, sono emerse indiscrezioni sempre più forti di un accordo tra il club di via Aldo Rossi e la Uefa stessa che porterebbe il Milan ad essere escluso dalla prossima Europa League in cambio di maggior tempo per mettere a posto i conti e rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario.