Milan under 16 in finale scudetto: le parole di mister Baldo

vedi letture

Il Milan under 16 è in finale Scudetto! La squadra di mister Baldo si è liberata in semifinale della Sampdoria. Nel weekend al Puma House of Football i rossoneri avevano battuto i blucerchiati con il risultato di 4-1. Nel pomeriggio di mercoledì, invece, i giovani milanisti hanno pareggiato 1-1 a Bogliasco e hanno così guadagnato l'accesso alla finalissima che verrà disputata contro l'Atalanta. I bergamaschi, nell'altra semifinale, ha eliminato l'Inter e ora si giocherà il tutto per tutto contro il Milan.

L'atto finale si disputerà sabato 22 giugno alle ore 20: si giocherà in gara secca e in campo neutro. Ad accogliere le due squadre sarà lo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Una grande opportunità per i giovani rossoneri. Queste le parole di mister Baldo riportate sul sito ufficiale del Milan: "Fa veramente piacere essere arrivati qua, merito dell'impegno dei ragazzi. Credevo tanto in questo gruppo, avevamo il potenziale per stare in alto e abbiamo raggiunto un ottimo livello. Nell'arco della stagione ci sono stati dei normali alti e bassi, ma la crescita è stata evidente e costante. In termini tecnici, ma soprattutto di mentalità nel lavoro e nell'atteggiamento. Loro saranno più riposati di noi, proveremo a raccogliere tutte le energie possibili, fisiche e mentali, e metteremo in campo l'anima. L'avversario è tosto, solido, sta viaggiando a ritmi elevatissimi: match complicato, ma ci crediamo"