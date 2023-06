Milan-Verona 3-1: Rafael Leao scelto come MVP della sfida di San Siro

Fonte: acmilan.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Come finire in bellezza? Rafael Leão è la risposta. Segnare una doppietta, il 2-1 e 3-1 che hanno piegato l'Hellas Verona nella 38ª giornata di Serie A, regalando la vittoria alla squadra a San Siro appena prima del gong del campionato, a pochi giorni dal rinnovo.

Un momento magico, una bellissima serata impreziosita dal premio di migliore in campo che gli hanno consegnato i nostri tifosi attraverso l'AC Milan Official App. Leão ha raccolto più del 90% delle preferenze, alle sue spalle Tonali e Giroud.

Il portoghese ha terminato una stagione di spessore da 16 gol e 15 assist complessivi. Un'annata di miglioramenti, consapevolezza e giocate. Rafa non vinceva l'MVP da Milan-Lecce di aprile, anche in quel caso fece doppietta. I numeri sono notevoli, stasera si concretizzano nel segno del 2: come i grandi gol dopo le tanto amate e letali progressioni, come i tiri nello specchio e i tiri respinti, come i cross, come i contrasti vinti. Invece 20 i passaggi positivi, 3 i dribbling positivi.

Non male come ricordo prima del rompete le righe, la certezza che l'oggi e il domani del Milan sono in buone mani grazie (anche) a Leão. Solo applausi!