Milan, verso l'Udinese: dubbio De Winter-Tomori in difesa, Athekame terzino destro

vedi letture

Matteo Gabbia ha recuperato dopo l'operazione di inizio marzo per un'ernia inguinale e sarà quindi a disposizione per la gara di questa sera contro l'Udinese a San Siro. Il giocatore italiano partirà inizialmente dalla panchina e accanto a lui ci sarà anche uno tra Koni De Winter e Fikayo Tomori che si contendono la maglia da centrale di destra accanto a Strahinja Pavlovic nella nuova difesa a quattro milanista. Sulle corsie esterne, agiranno invece Zachary Athekame come terzino destro e Davide Bartesaghi come terzino sinistro. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi

4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot

56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.