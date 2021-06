Milan, verso una nuova stagione: nel segno dell’1 e del 2

Il 30 giugno si concluderà la stagione 2020/21 e inizierà la successiva. Sarà la volta di una nuova stagione, nuove emozioni, nuovi obiettivi. Sarà l'annata 2021/22. Dieci anni fa, la 2011/12 era coincisa con la fine di un ciclo. Gli addii al calcio e al Milan di Nesta e Gattuso, di Inzaghi e Seedorf, di Zambrotta e van Bommel e di molti altri.

Un Milan-Novara del 13 maggio 2012 con tanta commozione, una partita che tutti i tifosi del Milan, dopo la corsa di testa fatta per tutto il campionato, sognavano ben diversa. Dieci anni prima, stagione 2001/02, il Milan tornava in Champions League nella domenica del 5 maggio 2002 grazie al 3-0 casalingo sul Lecce.

A ritroso di una decade, i rossoneri avevano vinto lo Scudetto numero 12 della propria storia, il primo con Fabio Capello in panchina, un titolo 1991/92 capace di far dimenticare la stagione del decennio precedente che, a causa dei risultati rocamboleschi dell'ultima giornata di campionato, determinarono la retrocessione del Club.

Si trattò di un'eccezione, durissima da digerire, ma in controtendenza rispetto ai risultati ottenuti in stagioni con questi numeri. Nel 1971/72 il Milan era arrivato secondo in classifica di un punto in Serie A, aveva raggiunto la Semifinale di Coppa UEFA e aveva vinto la Coppa Italia in Finale contro il Napoli. Nel 1961/62 era arrivato, dal canto suo, l'ottavo Scudetto rossonero.