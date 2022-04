Milanello, gli scatti dell'allenamento odierno: Rebic torna in gruppo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella giornata odierna la squadra si è ritrovata a Milanello per lavorare con intensità e concentrazione verso la sfida di venerdì contro il Genoa: i rossoneri vogliono riscattare i pareggi deludenti contro Bologna e Torino.

Buone notizie per mister Pioli, con Ante Rebic che è tornato ad allenarsi in gruppo come dimostrano anche le foto pubblicate dagli account social ufficiali dei rossoneri.