Milanello, gli scatti dell'allenamento odierno sotto la pioggia

Ultimo giorno di allenamento della settimana a Milanello, con la squadra che si è allenata nel centro sportivo di Carnago sotto la pioggia. Domenica e lunedì riposo, la ripresa è prevista per martedì. Di seguito i migliori scatti della sessione odierna pubblicati sui canali social del club rossonero.

