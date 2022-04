MILANELLO REPORT - Amichevole a Milanello verso la Lazio

MilanNews.it

Squadra al lavoro questa mattina a Milanello, con ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera, mentre gli altri componenti della rosa hanno disputato un'amichevole contro la SSD Audace Calcio. Il test è terminato 9-0 per il Milan: tripletta per Lazetić, doppietta per Messias e gol di Ballo-Touré, Robotti, Romagnoli e Saelemaekers.

La squadra si è schierata con questi undici: Tătăruşanu; Björklund, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Díaz, Castillejo; Lazetić. Nel secondo tempo sono entrati anche Messias, Robotti, Capone, Obaretin ed Elia.

GIOVEDÌ 21 APRILE

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.