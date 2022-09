MILANELLO REPORT - Tecnica e partitella con la Primavera

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Squadra a Milanello questa mattina per l'allenamento, sempre a ranghi ridotti causa l'assenza dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali.

REPORT

La sessione è iniziata come di consueto in palestra per l'attivazione muscolare, poi in campo dove il gruppo, integrato da alcuni ragazzi della Primavera, è stato impegnato in una serie di esercitazioni tecniche. A seguire lavoro aerobico con alcuni allunghi su metà campo. Prima di rientrare negli spogliatoi il gruppo ha disputato una partitella su campo ridotto.



SABATO 24 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino.