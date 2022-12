MILANELLO REPORT - Ultimo allenamento del 2022

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Ultimo allenamento targato 2022 a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per preparare la partita amichevole con il PSV in programma venerdì 30 dicembre, alle ore 18.15 a Eindhoven.

REPORT

Attivazione muscolare in palestra per iniziare per poi uscire sul campo e terminare il riscaldamento con alcuni torelli a tema. Dopo la prima parte del lavoro, Mister Pioli ha diretto la fase tattica della sessione, che ha preceduto la consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 30 DICEMBRE

Il programma prevede la partenza per Eindhoven in mattinata, al rientro dall'Olanda la squadra usufruirà di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per domenica 1 gennaio con una sessione pomeridiana.