Milanisti in prestito: esordio di fuoco per Pellegrino, nel derby di Avellaneda

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 7 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:



MARCO PELLEGRINO (Independiente)

Domenica l'esordio in campionato, nel complesso positivo nel bollente derby contro il Racing Avellaneda. Parte dalla panchina, entra al 33' per esigenze tattiche dopo che un compagno di squadra ha rimediato il cartellino rosso. Bene nei contrasti e nei duelli aerei. Decisamente non male, per l'importanza della partita.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 1

Reti: 0