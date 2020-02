Mirabelli: “Maldini? Chi ha giocato ad altissimi livelli non è detto che possa fare il dirigente”

Massimiliano Mirabelli, ex DS del Milan, è stato intervistato da calciotoday.it per parlare di temi attuali sul mondo rossonero. Sull’operato di Paolo Maldini ha dichiarato: “Chi ha giocato ad altissimi livelli non è detto che possa fare il dirigente. Paolo è alle prime armi e sta facendo la gavetta, avrà bisogno di tempo per prendere confidenza con questo mestiere”.