MN - Accomando sul Milan: "Non c’è un nuovo acquisto che si è preso il posto da titolare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Orazio Accomando, bordocampista per DAZN durante Lazio-Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul Milan: "Io andrei cauto con le critiche. È chiaro che è un momento complicato, è chiaro anche che è il peggior momento degli ultimi due anni e mezzo, ma proprio per questo non si può pensare che adesso sia tutto da cestinare. È evidente che qualcosa non va. Secondo me la vera questione è un’altra: il Milan è l’unica squadra, tra le 20 di A, che gioca con gli stessi dello scorso anno. Non c’è un nuovo acquisto che si è preso il posto da titolare. Questo deve far riflettere".