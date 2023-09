MN - Akcelrod: "Theo Hernandez è fondamentale per il Milan, è il simbolo della rinascita e uno dei senatori della squadra"

Il Milan ha infilato la quinta vittoria su sei partite in campionato grazie al 3-1 sul campo del Cagliari. Tra i protagonisti anche Yacine Adli che si è ben comportato in mezzo al campo al posto di Krunic. Un altro francese che si aggiunge alla colonia già ricca di Milanello. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gregoire Akcelrod, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Senza Theo Hernandez è un altro Milan?

“A me sembra fondamentale per i rossoneri. Si vede che si trova bene, a suo agio, anche con questi nuovi compiti tattici che gli ha assegnato Pioli. È un po’ il simbolo della nuova rinascita rossonera targata Red Bird, ormai è anche uno dei senatori della squadra, insieme a Giroud”.