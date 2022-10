MN - Albertini: "Leao sta maturando anche quest'anno. Il Milan sorprende sempre"

Fonte: dai nostri inviati Vitiello e Gioia

© foto di Antonello Gioia

L'ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini è stato intervistato dagli inviati di MilanNews.it Antonio Vitiello e Antonello Gioia sul red carpet del Gran Galà del Calcio AIC che si terrà questa sera a Milano. Queste le parole di Albertini.

Su Leao: “E' giovane. La sua crescita passa attraverso la continuità perché le giocate straordinarie le ha fatte anche il primo anno. L’anno scorso è stata la consacrazione del suo talento e lo abbiamo visto. Già quest’anno in queste prime partite si sta vedendo la maturità sportiva e quello che sta diventando questo calciatore, dentro una squadra che sta crescendo sempre tanto”

Sulle favorite per lo Scudetto: “Ancora presto per dirlo. Il campionato lo vince sempre quella società che riesce a gestire durante l’anno il momento di flessione. Il Napoli sta giocando straordinariamente bene e non si può parlare di flessione. Quest’anno è un campionato anomalo con la pausa del Mondiale. E’ ancora lungo. Credo che anche l’Atalanta sia da tenere in considerazione. Il Milan ha una continuità e ci sorprende sempre che è la cosa più bella. Non escluderei l’Inter perché sulla carta ha giocatori straordinari. Juve? In questo momento vediamo che ha qualche problema che deve risolvere, come la continuità dei risultati. Deve recuperare anche tanti infortuni”

Sui nuovi acquisti del Milan: “Quando c’è una squadra dalle fondamenta solide, e credo che questa squadra abbia delle fondamenta solide, i giocatori aspetteranno, troveranno qualche difficoltà all’inizio nell’inserirsi un po’ nel gioco e in un campionato diverso. Tante volte pensiamo ai giocatori come Tonali e le critiche che gli sono state mosse nel primo anno e poi vediamo come è sempre stato determinante sia l’anno scorso che quest’anno. I nuovi sono giovani e arrivano da campionati diversi, si inseriranno”