MN - Allarme rientrato per Calabria: il capitano del Milan ha già smaltito il fastidio al polpaccio

Come Mike Maignan, anche Davide Calabria ieri è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un problema al polpaccio che l'ha visto zoppicare al rientro negli spogliatoi.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, il capitano del Milan non ha nulla, come conferma la sua presenza in gruppo nell'allenamento mattutino. Come per gli altri titolari della partita di ieri contro il Liverpool, anche il terzino ha fatto scarico e sarà dunque regolarmente arruolabile per il derby di domenica contro l'Inter.

di Antonio Vitiello