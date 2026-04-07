MN - Allenamento mattutino a Milanello post Napoli-Milan

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Dopo il match di ieri sera tra i rossoneri e il Napoli, la squadra è volata nella notte a Milano per essere pronta questa mattina a svolgere un allenamento nel centro sportivo di Milanello.

Bisogna subito mettere alle spalle la deludente sconfitta del Maradona e iniziare a preparare al meglio la partita di sabato contro l'Udinese, come ha detto Allegri nel post partita: "Noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo all’Udinese, dobbiamo recuperare le energie. Sabato sarà una partita difficile, l’Udinese in trasferta è pericolosa. Bisogna rimanere sereni perché momentaneamente siamo dentro il nostro obiettivo. E sappiamo che non è che sabato si risolve la problematica dell’arrivo in Champions. Bisogna fare un tot di punti, abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo vincendo le partite”.