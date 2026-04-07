De Winter a TL: "4-3-3? Se il mister decide di farlo certo che siamo pronti"

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Al termine di Napoli-Milan 1-0 Koni De Winter ha parlato ai microfoni di TeleLombardia. Queste le sue parole:

Alla fine l’ha decida un episodio… Ora Milan è terzo in classifica

“Fa male che abbiamo perso la partita, poi la classifica si vede a fine stagione. Fa male adesso che abbiamo perso la partita. Andiamo avanti cercando di fare più punti possibili”.

Da difensore, siete pronti per il 4-3-3?

“Certo che siamo pronti a fare tutto quello che dice il mister. Se il mister decide di fare questo certo che siamo pronti”.

Ci avete creduto allo scudetto? Come avete vissuto questo periodo in cui avete dovuto prendere atto che chi sta davanti è scappato?

“Credere è gratis, però noi da squadra guardiamo noi stessi, cerchiamo di fare più punti possibili, cerchiamo di vincere tutte le partite. Poi a fine anno si vede la classifica e vedi dove sei arrivato. Poi sognare è gratis, quindi…”.

Ora arriva l’Udinese:

“Molto importante fare punti e vincere. L’abbiamo cercato anche oggi e non è andata, ma vincere è sempre l’obiettivo”.