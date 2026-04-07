Due sconfitte di fila fuori casa senza far gol. Allegri: "Bisogna migliorare e ritrovare alcuni giocatori come Gimenez, Leao e Pulisic"

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Mister Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia dopo la sconfitta del Maradona contro il Napoli. Le sue parole:

Cosa ha deciso questo weekend?

“Ha deciso che noi credo siamo fuori dalla lotta scudetto, abbiamo 9 punti di ritardo. Tra l’altro veniamo da due sconfitte fuori casa senza far gol. Su questo bisogna assolutamente migliorare. Poi bisogna ritrovare la condizione con alcuni giocatori: Gimenez è sei mesi che non gioca, Leao era da 12 giorni che non si allenava, Pulisic è tornato dalla nazionale. Fortunatamente gli altri stanno tutti bene ma in questo momento bisogna concentrarsi su quella che è la partita di sabato, dobbiamo lavorare e cercare di arrivare nelle migliori condizioni”.

Cosa è mancato?

“Abbiamo 63 punti e meritiamo questi. Con una partita non si risolve il discorso Champions ma una vittoria servirebbe per allungare su quelle dietro”.