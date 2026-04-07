Teotino difende Leao: "Sembra che stiamo parlando di un morto, è comunque il capocannoniere del Milan"

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Nel post partita di Napoli-Milan negli studi di Sky Sport uno dei prinicpali argomenti di discussione è stato il rendimento di Rafael Leao, sul quale ha detto la sua anche Gianfranco Teotino, che ci ha tenuto a difendere invece l'operato del 10 del Milan: “Sembra che stiamo parlando di un morto, ma nonostante tutte le ferite è comunque il capocannoniere del Milan. Poi è così forte che non ci si accontenta mai”.

Anche Luca Gotti ha parlato di Rafael Leao: "Nell’anno dello scudetto Leao e Theo Hernandez partecipano al 50% dei gol della squadra che vince lo scudetto. Mai una tale dominanza di altri giocatori. Di sicuro, rispetto a tutte queste dichiarazioni, Allegri viaggia su un’altra visuale, lui è impegnato per capire cosa è meglio per la squadra".