MN - Amiri consiglia i migliori talenti svedesi da tenere d'occhio sul mercato

vedi letture

Non solo la stampa italiana era presente alla conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic. Presente anche una quota svedese, rappresentata dalla collega Nicole Amiri. Collaboratrice di testate come Aftonbladet, il canale TV4 e la radio nazionale SR, ci ha dato il suo punto di vista dalla Scandinavia sul nuovo ruolo dello stesso Ibra e sul Milan che verrà:

Consigli per gli acquisti dalla Svezia?

"Questo è un momento buio per il calcio svedese, basti pensare che non ci siamo qualificati per gli Europei. Nell'ultima amichevole contro la Serbia, dove c'è stato il saluto a Ibra, è arrivata una pesante sconfitta. Certo, giocatori interessanti ci sono e uno dei più forti ha giocato in Italia, ossia Dejan Kulusevski. C'è Isak che è un ottimo attaccante e consiglio pure l'esterno offensivo Anthony Elanga. E ovviamente Gyokeres, che è un grande talento e che al Milan vedrei bene, ma per adesso non credo si muoverà dallo Sporting. E in ogni caso ci sono più possibilità di vederlo in Premier League".