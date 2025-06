MN - Anche oggi Allegri è operativo e presente a Casa Milan: il tecnico sempre più coinvolto nelle scelte di mercato

vedi letture

Allegri protagonista del mercato rossonero: tecnico presente e coinvolto a Casa Milan.

Massimiliano Allegri è totalmente immerso nel presente dell'estate milanista, e soprattutto nelle scelte della campagna acquisti del Milan. Come appreso dalla nostra redazione, il tecnico rossonero è presente anche oggi negli uffici di Casa Milan, confermando il suo coinvolgimento diretto nelle strategie di mercato del club.

Dopo il summit tenutosi ieri, anche nella giornata odierna Allegri prenderà parte a una nuova riunione operativa per fare il punto della situazione con la dirigenza. Il tecnico, tornato con grande entusiasmo sulla panchina milanista, rappresenta ad oggi uno dei principali punti di riferimento nelle decisioni di mercato, contribuendo attivamente alla definizione degli obiettivi e delle priorità per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.