MN - Assemblea Lega Calcio Serie A: presente anche l'ad rossonero Giorgio Furlani
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E' in programma oggi negli uffici della Lega Calcio Serie A un'Assemblea alla quale parteciperà, in rappresentanza del Milan, anche l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani che poco fa è arrivato in via Rossellini 4 a Milano. Lo riferisce l'inviato di Milannews.it.
Questi i risultati della 30^ giornata di Serie A:
Cagliari-Napoli 0-1
Genoa-Udinese 0-2
Parma-Cremonese 0-2
Milan-Torino 3-2
Juventus-Sassuolo 1-1
Como-Pisa 5-0
Atalanta-H.Verona 1-0
Bologna-Lazio 0-2
Roma-Lecce 1-0
Fiorentina-Inter 1-1
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