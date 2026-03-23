MN - Assemblea Lega Calcio Serie A: presente anche l'ad rossonero Giorgio Furlani

MN - Assemblea Lega Calcio Serie A: presente anche l'ad rossonero Giorgio FurlaniMilanNews.it
Oggi alle 11:50News
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis

E' in programma oggi negli uffici della Lega Calcio Serie A un'Assemblea alla quale parteciperà, in rappresentanza del Milan, anche l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani che poco fa è arrivato in via Rossellini 4 a Milano. Lo riferisce l'inviato di Milannews.it

Questi i risultati della 30^ giornata di Serie A:

Cagliari-Napoli 0-1

Genoa-Udinese 0-2

Parma-Cremonese 0-2

Milan-Torino 3-2

Juventus-Sassuolo 1-1

Como-Pisa 5-0

Atalanta-H.Verona 1-0

Bologna-Lazio 0-2

Roma-Lecce 1-0

Fiorentina-Inter 1-1