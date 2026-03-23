Allegri meglio di Conceicao e Fonseca: i numeri e il confronto con l'annata dello scudetto di Pioli

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Massimiliano Allegri ha gli stessi punti di Paulo Fonseca e Sergio Conceicao, ma con 8 partite in meno. Le statistiche le riprende il Corriere dello Sport: ora Allegri ha, dunque, otto partite di vantaggio sui suoi colleghi predecessori Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, che avevano come attenuante di percorso l'aver disputato dieci partite in più, in Champions League.

Negli ultimi anni, meglio è stato fatto solo con Pioli nel 2021-2022 (annata conclusa con lo Scudetto) con 66 punti e nel 2023-2024 con 65 punti, con i rossoneri che poi conclusero il campionato al secondo posto.