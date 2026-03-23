Pagliuca vede ancora l'Inter favorita per lo scudetto: "Ma da ex interista dico meno male che il Milan ha perso con la Lazio..."

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Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Bologna e Sampdoria e della Nazionale, ha parlato così a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, della corsa scudetto: "L'Inter ha ancora sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. È ancora la favorita. Ha rallentato, nelle ultime due partite non si è vista la squadra spumeggiante delle partite precedenti. Ci sta. Da ex interista, dico meno male che il Milan ha perso con la Lazio otto giorni fa. Sennò a tre punti era diverso.

Ora ha la Roma in casa e c'è lo scontro diretto Napoli-Milan, con una vittoria a Pasqua metterebbe un ulteriore mattoncino. Credo che l'Inter abbia ancora il 70% di possibilità di vincere lo Scudetto, ma ora basta passi falsi. Se per l'Inter possono ripresentarsi i fantasmi della rimonta subita l'anno scorso? L'anno scorso il vantaggio era minimo, si giocava sempre sui due-tre punti, era più equilibrata. Ora l'Inter ha in mano il campionato, sarebbe una Caporetto se dovesse perdere il campionato" riporta tuttomercatoweb.com.