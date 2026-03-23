Tennis, Alcaraz eliminato a Miami. Panatta: "Mi ha ricordato il Leao svogliato e senza grinta di certi momenti a Milano..."

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Adriano Panatta, durante l'ultima puntata della "Domenica Sportiva", ha analizzato così la sconfitta di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Miami contro Korda: "Ve lo dico subito: Alcaraz a Miami ha perso male. Non mi è piaciuto per niente, sembrava quasi che ci facesse un favore a essere in campo. Mi ha ricordato il Leao di certi momenti a Milano: svogliato, senza la giusta grinta, quasi distaccato dal match. Korda ha vinto con merito, ma se non avesse avuto il 'braccino' nel secondo set, avrebbe chiuso molto prima. Solo al terzo set Carlos ha provato a fare qualcosa di meglio, ma l'eliminazione è stata giustissima".

Sul grande tifoso milanista Jannick Sinner, Panatta ha invece dichiarato: "Vincere il Sunshine Double (Indian Wells più Miami, ndr) ora è più facile per lui. La differenza? Nel tennis si può sempre perdere, ma a Jannik succede molto meno che ad Alcaraz. È un dato di fatto: Sinner oggi è più solido e centrato" le sue parole riportate da gazzetta.it.