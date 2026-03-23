Tacchinardi: "Il Milan può vincere lo scudetto solo se c'è un tracollo psicologico dell'Inter e le vince tutte"

Tacchinardi: "Il Milan può vincere lo scudetto solo se c'è un tracollo psicologico dell'Inter e le vince tutte"
Oggi alle 15:00News
di Enrico Ferrazzi

Presente negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha detto la sua sulla corsa scudetto tra Inter, Milan e Naploli: "Il Milan può avere chance di vincere lo scudetto se c'è un tracollo psicologico dell'Inter. E il Milan deve vincerle tutte. Il Milan ha solo tre grandi giocatori, per il resto è una squadra normale. Parlo di Maignan, Modric e Rabiot. Leao non è un super giocatore. Il Napoli ha una rosa più forte del Milan".

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 69
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 29
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18