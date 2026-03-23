Leao salta gli impegni col Portogallo: ora l'obiettivo è il Napoli

Leao salta gli impegni col Portogallo: ora l'obiettivo è il NapoliMilanNews.it
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Oggi alle 12:40News
di Federico Calabrese

Rafael Leao, che ha saltato il match di sabato del Milan contro il Torino a causa di un problema all'adduttore, non risponderà ll convocazione con il Portogallo. Gli esami hanno per fortuna escluso lesioni, ma il giocatore non potrà rispondere alla convocazione del Portogallo.

Come spiega questa mattina il Corriere dello Sport, il numero 10 ora rimarrà a Milanello per proseguire nel suo programma di recupero. L'obiettivo dell'attaccante è quello di farsi trovare pronto al 100% per il big match di Pasquetta contro il Napoli.