MN - Azpitarte: "L'assenza del Milan in Europa è molto importante, ma presto lo vedremo in Champions"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Vicente Azpitarte ha parlato così della lunga assenza del Milan dai campi europeii: "È un'assenza molto importante, ma l'Europa comprende che il Milan è in fase di rimodellamento, non solo nella sua rosa, ma nel suo modo di lavorare. I modelli del passato non sono compatibili con il calcio di oggi. Questo inizio di stagione dimostra che il Milan sta facendo bene. Presto lo vedremo di nuovo in Champions League".

LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE