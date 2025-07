MN - Babic (Sportklub): "La storia personale di Modric rende il suo successo ancor più ammirevole"

vedi letture

Luka Modric è ufficialmente da lunedì un giocatore del Milan. Come è stato accolto questo trasferimento in Croazia. Ne abbiamo parlato col collega di Sportklub, Vedran Babic. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it



Quanto credi che abbia influenzato il fatto che il Milan non giochi le coppe europee per Modric? Del resto con l'ultimo Mondiale da preparare avere meno impegni è importante

"Luka è un giocatore ambizioso e sono sicuro che gli sarebbe piaciuto giocare la Champions League ancora una stagione. D'altra parte, forse il fatto che il Milan non giochi in Champions League in questa stagione ha aiutato Modrić, perché significa che non avrà la possibilità di giocare contro il Real Madrid, il che sarebbe probabilmente emotivamente troppo difficile. Inoltre, questo significa che rimarrà fresco e non si sentirà esausto, il che è sicuramente un aspetto positivo per la nazionale. Anche la ricca tradizione del Milan con giocatori croati ha contribuito, così come il fatto che Luka sarà il leader di questa squadra. Inoltre, la Serie A è ancora un campionato buono e competitivo, Milano è una grande città e l'Italia un bel paese in cui vivere. Ci sono molte ragioni per cui questa sembra la scelta perfetta da parte di Modrić".

Cosa rappresenta Luka Modric per voi croati?

"È il nostro miglior calciatore di tutti i tempi e probabilmente uno dei migliori atleti che la Croazia abbia mai avuto. La sua storia personale rende il suo successo ancora più ammirevole e fonte di ispirazione, se consideriamo la sua infanzia e la sua crescita durante la guerra in Croazia. Per tutta la sua carriera, è rimasto modesto, ma al tempo stesso influente grazie alla sua incredibile etica del lavoro e alla sua dedizione al calcio, che lo rendono un modello perfetto per i giovani calciatori. Come spesso accade con atleti del suo calibro, immagino che scopriremo la sua eredità solo quando smetterà di giocare, ma spero che il suo spirito rimanga radicato nella nazionale per molti anni a venire".