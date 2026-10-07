News MN - Bartesaghi: "Ad Amorim voglio bene, è un grande allenatore. Ruolo? Non ho preferenze"

Le parole di Davide Bartesaghi direttamente dalla serata per il Premio Gentleman Awards 2025/2026. Questo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it

In occasione della 31esima edizione del Premio Gentleman Awards 2025/2026, questo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it grazie al fedele lavoro del nostro inviato sul posto. Di seguito le dichiarazioni di Davide Bartesaghi, di ritorno dalla bella parentesi in Nazionale Under-21 con Silvio Baldini:

Sul proprio momento personale

"La fiducia è tanta, l'ho sempre sentita e domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia e cerchiamo di pensare a noi stessi, non alle altre squadre...".

Il ruolo nel Milan e gli obiettivi

"Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze. Per fare meglio dovremo alzare l'asticella, a volte andiamo un po' in difficoltà ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale. E' sempre il nostro momento per noi giovani, la Nazionale U21 è la dimostrazione che questo movimento sta facendo bene".

Il rapporto con Amorim e i nuovi arrivati

"Ad Amorim voglio bene, è un grande allenatore mi parla spesso e mi trovo bene. Faccio i miei complimenti a Ramos per i gol in nazionale, ma anche a tutti gli altri. Chi mi ha impressionato di più? Gila, perchè è un difensore duttile e anche Hutchinson che è davvero bravo tecnicamente e anche nello stretto".