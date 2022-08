MN - Bellinazzo: "Closing prima del derby? Si è cercato di anticipare il più possibile"

MilanNews.it

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di finanza legata allo sport, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su se sia un caso che il closing sia avvenuto nella settimana del derby: “Secondo me no. Il giro delle sottoscrizioni era terminato, non c’era motivo di attendere e si è cercato di anticipare il più possibile attraverso l’impegno delle parti”.