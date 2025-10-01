MN - Bellinazzo: "Mi auguro che lo stadio sia pronto entro il 2031. Tempi biblici? Considerando la burocrazia italiana..."

vedi letture

Un evento storico che cambierà il futuro di Milano e del calcio italiano. San Siro è stato venduto a Inter e Milan dopo l'ultimo Consiglio comunale. Una decisione che è arrivata dopo una battaglia durata circa 6 anni. Abbiamo fatto il punto, ripercorrendo quanto accaduto, con il noto giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Scaroni ha dettato un timing preciso riguardo i prossimi passi da compiere. Crede che la burocrazia italiana possa condizionarlo?

"Il momento chiave è il rogito, c'è quel famoso 10 novembre con il possibile vincolo sul secondo anello che potrebbe scattare. Dopo quel passaggio, che reputo snodo fondamentale, si può andare avanti. Il timing indicato da Scaroni è ragionevole in funzione di quello che è la tempistica burocratica, e di quell'evento che rappresenta lo spartiacque, l'Europeo del 2032. Mi auguro si possa avere uno stadio tra il 2030 e il 2031. Sono tempi biblici in confronto agli altri Paesi, ma tempi da considerare ragionevoli alla luce della lentezza della burocrazia italiana".