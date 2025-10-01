MN - Bellinazzo su San Siro: "Inaccettabile aspettare sei anni per una risposta"

Un evento storico che cambierà il futuro di Milano e del calcio italiano. San Siro è stato venduto a Inter e Milan dopo l'ultimo Consiglio comunale. Una decisione che è arrivata dopo una battaglia durata circa 6 anni. Abbiamo fatto il punto, ripercorrendo quanto accaduto, con il noto giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Un copione già scritto, quello entrato nell'ultimo Consiglio comunale o crede ci siano state frizioni?

"Un classe politica nazionale o cittadina ha il dovere di dare delle risposte certe di fronte alle istanze che arrivano dai cittadini o dalle aziende. A mio avviso, il tema inaccettabile non è il fatto che eventualmente si potesse dire "no" alla richiesta di Milan e Inter. Il tema inaccettabile è che ci hanno messo sei anni per dare una risposta. Un'azienda ha un progetto di investimento ed è "costretta" a rivolgersi agli uffici pubblici per ottenere una risposta, uffici pubblici al servizio del cittadino e delle aziende. Questi uffici pubblici, in tempi ragionevoli, hanno il dovere di dare una risposta. E' inaccettabile che si debba aspettare sei anni per ottenere una risposta chiara e definitiva, dopodiché le scelte dei singoli nel Consiglio comunale sono legate a posizioni individuali che hanno a che fare più con un posizionamento politico e partitico che con una visione che dovrebbe avere chi ha responsabilità".